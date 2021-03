Bucher Stausee: Das steckt hinter dem Muschelsterben

Gewässer Der Angelsportverein klärt auf, warum sich Naturliebhaber keine Sorgen um den Artenschutz im abgelassenen See machen müssen.

Rainau-Buch

Mehrere Zuschriften besorgter Bürger erreichten die Redaktion in den vergangenen Tagen. Sie berichten von einem Massensterben an Muscheln im komplett abgelassenen Bucher Stausee. Auch die extrem seltenen Flussperlmuscheln wollten darunter gesichtet worden sein. Und diese zählen, ebenso wie die Malermuschel und die Teichmuschel, zu einer der 40 streng geschützten sogenannten nationalen Verantwortungsarten. „Warum hat man nichts unternommen, um die Tiere zu schützen?“, heißt es in einer der Zuschriften.

Und in der Tat zeigt sich derzeit ein „unschönes Bild“, wie der Vorsitzende des Angelsportvereins Ostalb,