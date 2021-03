Palm testet durch

Covid 19 Die Papierfabrik in Neukochen bietet Mitarbeitern seit Januar wöchentliche Corona-Tests an. Wer auf der Megabaustelle arbeitet, muss sich ein negatives Ergebnis bescheinigen lassen.

Aalen

Einer nach dem anderen. Geduldig wartet ein Dutzend Arbeiter in Schutzkitteln, Bauhelmen und Masken am ehemaligen Pförtnerhäuschen vor der Papierfabrik Palm in Neukochen. Mit einer Zeltkonstruktion und weiteren Aufbauten ist es zum Corona-Testzentrum umfunktioniert. Bereits seit Januar bietet Palm nicht nur allen Beschäftigten wöchentliche Tests auf Covid 19 an. Auch, wer auf der derzeit größten Baustelle der Ostalb für die neue Papiermaschinenhalle arbeiten will, muss vorher in einem gezimmerten Verschlag Platz nehmen.

So wie Martin Aust, der für ein Augsburger Brandschutzfirma tätig ist. Er nimmt’s gelassen. „Wir