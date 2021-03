Häfner löst das Olympiaticket

Deutschlands Handballer können bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Medaillenjagd gehen. Die drei Qualifikationsturniere (in Montenegro, Frankreich und Deutschland) sind gespielt und die letzten sechs Tickets für das Olympische Handball-Turnier vergeben. Norwegen, Südkorea, Frankreich, Portugal sowie Schweden und Deutschland sicherten sich die Teilnahme am Wochenende. „Ich war zweimal als Spieler bei Olympia. So eine Teilnahme ist auch für mich eine große Sache – noch dazu mit einer Mannschaft aus dem Land, in dem ich inzwischen fast 30 Jahre lebe“, erklärte der Isländer Alfred Gislason, nachdem er jetzt als Bundestrainer