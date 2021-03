Aalen City: „Wir haben offen!“

Einzelhandel Einkaufen unter Auflagen: So funktioniert „Click and Meet“ in den Geschäften. Großer Andrang indes blieb am Montag aus.

Aalen

Haben die Geschäfte in der Aalener City nun geöffnet oder nicht? Die Antwort der Händler ist eindeutig: „Ja, wir haben offen“. Fast im Minutentakt fällt dieser Satz der Verkäufer am Telefon. Da die 7-Tage-Inzidenz seit Freitag stabil über der 50-Marke liegt, hat die Corona-Verordnung vorgesehen, dass das Einkaufen in Geschäften nur noch per „Click and Meet“ erlaubt ist – also mit vorheriger Terminbuchung.

„Die Kunden sind sehr verunsichert“, stellt Tobias Funk, Geschäftsführer von Mode Funk, fest. Im Vergleich zur vergangenen Woche sei die Kundenfrequenz