Varta fertigt bald Akkus für E-Autos

Elektromobilität Bereits Ende des Jahres will das Unternehmen am Standort Ellwangen eine Pilotlinie aufgebaut haben.

Ellwangen. Vor wenigen Tagen geriet der Daimler-Konzern wegen Problemen bei seinem Zulieferer, einem asiatischen Akku-Hersteller, in die Schlagzeilen. Bald könnte das Geschichte sein, denn die Varta AG ist beim Aufbau einer Akku-Produktion für Elektroautos ein gutes Stück vorangekommen. Die neue Zelle im Format 21700 mit dem Namen „V4Drive“ soll zum Ende dieses Jahres am Stammsitz des Konzerns in Ellwangen auf einer Pilotlinie produziert werden.

Sie soll laut Varta in Zukunft bei neuen und optimierten Antriebskonzepten zunächst vor allem bei Fahrzeugen im Premiumsegment zum Einsatz kommen. Damit bestätigte