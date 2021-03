Kita-Schließungen in Neuler

Corona Die britische Mutante wurde nachgewiesen. Viele Familien vorsorglich in Quarantäne geschickt.

Neuler

In der Gemeinde Neuler ist am Wochenende die britische Mutante des Coronavirus an einer Einrichtung nachgewiesen worden. Zur Vorsicht und um das Geschehen einzudämmen, werden der Kindergarten St. Benedikt und die Kindertagesstätte Mutter Teresa bis auf weiteres geschlossen.

Auch die Grundschule Brühlschule mit den rund 140 Schülerinnen und Schülern ist teilweise von der Schließung betroffen, für einen Klassenverband und deren Familien wurde vorsorglich eine 14-tägige Quarantäne angeordnet.

Bürgermeisterin Sabine Heidrich bestätigte, dass am Freitag und Montag viele Familien mit dem gesamten Haushalt unter Quarantäne gestellt