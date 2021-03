Mit Herzblut die Tradition bewahrt

Leute heute Im „privaten Hofmuseum“ von Karl-Josef Neher in Dorfmerkingen finden sich fast 250 Jahre gelebte Familiengeschichte und Erinnerungen – und einiges mehr.

Neresheim-Dorfmerkingen

Wir sind die erste Generation, die Kriege und ganz schwere Zeiten nicht erleben musste. Mir ist es wichtig, Tradition zu bewahren und zu wissen wo man herkommt“, sagt Karl-Josef Neher, 69, mit ernster Stimme. Seit 1776 und acht Generationen ist sein großer Hof am Rand von Dorfmerkingen in Familienbesitz. „Weggeworfen wurde nie etwas. Alles was noch brauchbar war, ist auf die Bühne gekommen“, erzählt er.

Daraus wurde in vielen Jahren im umgebauten Stall auf rund 200 Quadratmetern ein ganz persönliches Stück gelebte Tradition. Was das „private Hofmuseum“ offenbart, berührt tief die Seele.