Kostenlose Corona-Tests unterm Pavillon in Essingen

Essingen. Jede Bürgerin und jeder Bürger im Ostalbkreis hat mindestens einmal in der Woche das Recht auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest. So weit, so bekannt. Was neu ist: In der Praxis von Dr. Siad Esber und Dr. Sandra Esber-Schimmel werden diese Tests ab sofort durchgeführt.

„Meine Schwester und ich bieten einen wöchentlichen Test für jeden an, ohne Anmeldung“, sagt Dr. SiadEsber auf SchwäPo-Anfrage. Die Praxis müssen Patientinnen und Patienten dafür nicht betreten. Wer keine Symptome hat, wird während den Öffnungszeiten in einem Pavillon außerhalb des Gebäudes getestet, wie Esber sagt. Das Ergebnis gibt’s