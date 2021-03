Sport muss Versagen ausbaden

Das war nur ein kurzes Vergnügen. In der vergangenen Woche konnten die Sportfreunde Dorfmerkingen zweimal gemeinsam trainieren: Am Mittwoch und Samstag – und zwar immer unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln. „Es war wunderbar und hat viel Spaß gemacht“, so Dorfmerkingens Trainer Helmut Dietterle. Da der Inzidenz-Wert im Ostalbkreis aber wieder bei deutlich über 50 liegt, ist nun zumindest vorerst wieder Schluss mit dem gemeinsamen Trainieren. Das hat auch Einfluss auf den Trainingsplan der Sportfreunde, wie Helmut Dietterle erklärt. „Wir wollten eigentlich in dieser Woche am Montag, Mittwoch und Samstag trainieren.