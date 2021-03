„Hinabgestiegen“ in die Heimat

Kunst In Heidenheim sind in der Ausstellung „Albabstieg“ Arbeiten des Aaleners Andreas Welzenbach und des Gmünders Thomas Raschke zu sehen. Warum es hier nicht um Romantik geht.

Irgendwas stimmt nicht mit diesem Albschäfer. Eigentlich mit dieser ganzen Alb nicht. Statt ein Schaf zu hüten, hütet der Mann mit Hund und Hut auf dem Holzrelief ein an einem Bau zerschelltes Auto. Und was haben die Skulpturen aus Drahtinstrumenten mit der Alb zu tun? Was die umgedrehten Fertigteichschalen?

Viel. So die künstlerische Antwort der Künstler Andreas Welzenbach und Thomas Raschke in ihrer Ausstellung „Albabstieg – eine Heimatinstallation.“ Zu sehen ist diese nun mit Anmeldung vorab im Kunstmuseum Heidenheim. Aufgebaut ist sie dort seit November. Dann kam der Lockdown.

Welzenbach und Raschke sind beide Bildhauer.