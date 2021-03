„Die Gesichter sind bei allen lang“

Monopoly-Spieler werden diesen Satz nur zu gut kennen: „Gehe zurück auf Los.“ So ähnlich muss es in diesen Tagen auch den vielen Sportlerinnen und Sportlern in der Region ergehen: Seit Ende Oktober der zweite Lockdown, dann vergangene Woche zarte Hoffnungen, die aber nun schnell wieder zerschlagen wurden. Christine Vandrey (Abteilungsleiterin Leichtathletik bei der Aalener Sportallianz) und Lutz Dombrowski (Cheftrainer der LG Staufen) schildern aus ihrer Sicht die aktuelle Situation in den Vereinen.

LSG Aalen: Eigentlich sollten alle über 15-Jährigen in dieser Woche wieder mit dem Training im Freien beginnen. „Durch den