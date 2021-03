Lesung verwandelt Schüler kurzzeitig in Wölfe

Aalen. In dem Märchen Rotkäppchen ist er der Bösewicht. Grausam und gefährlich. Doch angeblich ist Meister Isegrim gar nicht so. Zumindest weiß das Bärbel Oftring, die an diesem Mittwoch in der Klasse 4a der Schillerschule eine virtuelle Lesung ihres Buchs „Wölfe“ gab.

Innerhalb von zwei Stunden beschrieb sie das Leben eines Wolfs von der Geburt bis zur Gründung seines eigenen Rudels. Wie und was er sieht. Was er jagt und vor allem wie – das alles erfuhren die Kinder.

Mehr als ein Jahrhundert seien die Wölfe in Deutschland ausgerottet und verdrängt worden, da sie hier als Gefahr galten. „Doch nun sind sie seit