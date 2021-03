Warum Anlegen das neue Sparen ist

Aalen

Bei der Commerzbank steht in den kommenden Jahren ein umfangreicher Umbau an. Die Zahl der Filialen soll von derzeit rund 1000 auf 450 sinken, 10 000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Zu den Details konnten sich beim jährlichen Bilanzpressegespräch des Instituts für die Region Ostwürttemberg weder Johannes Kube, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden in Ostwürttemberg und Heilbronn, noch Rudi Maurer, verantwortlich für das Firmenkundengeschäft in der Niederlassung, äußern. „Die Gremiengespräche laufen nun an. Ein Ergebnis gibt es noch nicht“, sagt Commerzbanksprecherin Sandra Kobus. Klar ist indes, dass die