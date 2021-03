Corona: „Sonnenhaus“ ist zu

Pandemie Der Kindergarten im Hüttfeld ist komplett geschlossen. Auch in der Kita „Milanweg“ gab’s einen Coronafall, eine Gruppe ist in Quarantäne.

Aalen

Am Montag herrschte Gewissheit im „Sonnenhaus“ im Hüttfeld: Die Einrichtung muss geschlossen werden. „Eines der Kinder wurde mit einem PCR-Test positiv auf die englische Mutation getestet“, erklärt Regina Schlipf. Sie ist stellvertretende Kirchenpflegerin und zuständig für die evangelischen Kindergärten in Aalen. Die Folge: 30 Kinder und acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bis Mitte kommender Woche in Quarantäne. Bekannt geworden war die Infektion durch einen positiven Coronatest der Eltern, wie Regina Schlipf sagt.

Mutation im Kindergarten

Das „Sonnenhaus“ gehört mit zu den ersten Kindergärten