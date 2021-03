Von der Verantwortung für Afrika

Essingen

Am Esszimmertisch überfliegt der Essinger einer Karte von Afrika. An einem der 55 Länder bleibt sein Blick kleben. „Da ist Togo“, sagt Professor Dr. Dieter Bolten und zeigt mit dem Finger auf einen schmalen Abschnitt zwischen Ghana und Benin. „So groß wie Bayern ist das Land“, sagt er. Warum Dieter Bolten dies erzählt? Weil er aufmerksam machen will, aufmerksam auf die Arbeit des Vereins „Hilfe für Togo“ mit Sitz in Waldstetten.

„Was der Verein macht ist sensationell“, schwärmt Bolten und zählt einige Aktionen der 1992 gegründeten Organisation auf. Schulen wurden gebaut, Wasserprojekte