Neue Kanäle und ein Damm am Spiesel

Bauarbeiten Um Hochwasserkatastrophen nach Starkregen zu verhindern, werden in Wasseralfingen Schutzmaßnahmen getroffen. Am Mittwoch war Spatenstich.

Aalen-Wasseralfingen

Die Erinnerung an die verheerenden Folgen des Starkregens 2016 – und weitere Hochwasserkatastrophen in den letzten Jahrzehnten – das sitzt bei vielen Aalenern noch immer tief. Umso mehr freuten sich die Beteiligten, die am Mittwoch zum Spatenstich für den Hochwasserschutz am Braunenberg zusammengekommen sind. Ein Damm und der Ausbau des Kanalsystems sollen nun Abhilfe schaffen.

Rund 610 000 Euro kostet das Vorhaben. „Aber ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das gut investiertes Geld ist“, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Der Anteil, den die Stadt bezahlt, liegt bei rund 265 000 Euro,