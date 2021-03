Wer stopft die Lücken im Zentrum?

Positionswechsel oder offensive Überraschung? Tatsache ist, dass Roland Seitz umbauen muss. Dem Trainer des VfR Aalen fehlen am Samstag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II beide etatmäßigen Sechser. Tim Grupp und Daniel Stanese sind gelbgesperrt. Goson Sakai und Nikita Marusenko sind eigentlich erste Wahl sein. Dort es gibt auch andere Überlegungen. Anpfiff in der Ostalb-Arena: 14 Uhr.

Im Hinspiel gab’s eine Premiere. Nachwuchsmann Julian Rümmele durfte beim 2:2 in Stuttgart von Beginn an als Sechser ran. Diese Option scheidet am Samstag aus, nachdem sich der 20-Jährige schon länger nicht mehr aufgedrängt hat. „Wir würden