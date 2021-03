Corona-Selbsttests am THG

Aalen

Statt Religionsunterricht ist bei der Klasse 5a am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Aalen in der ersten Unterrichtsstunde am Donnerstagmorgen Aufregung und Nasenkitzel angesagt. Zum ersten Mal erproben sich die Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klassenstufe mit Corona-Selbsttests.

„Die Clinitests Rapid Covid-19 Antigen Tests der Firma Siemens Healthineers haben wir von der Stadt in größerer Anzahl zur Verfügung gestellt bekommen“, sagt Schulleiter Dr. Christoph Hatscher. Diese Tests sollten rein als Selbsttest eingesetzt werden. „Jeder Schüler testet sich selbst mithilfe eines Abstrichs