Spielplätze und Gewerbegebiet

Ortschaftsrat Wie Elchingens Gremium in einer ruhigen und konstruktiven Sitzung die Härtsfeldgemeinde voranbringt.

Neresheim-Elchingen

Die Spielplätze waren am Mittwochabend in der Sporthalle wichtiges Thema im Ortschaftsrat Elchingen. „Der große Spielplatz an der Grundschule ist hervorragend. Manche Spielplätze hier sind gut, manche ausbaufähig. Bei uns wird der Bedarf höher, weil viele junge Familien dazukommen“, zitiert Ortsvorsteher Nikolaus Rupp aus einem Zustandsbericht.

Beim „Sorgenkind“ in der Wäldlerstraße sei es wegen vieler Leitungen im Boden problematisch, Fundamente für Spielgeräte zu setzen. Die Räte regten an, nicht nur Spielgeräte abzubauen, sondern zu erneuern.

Bürgermeister Thomas Häfele sagte, dass aktuell