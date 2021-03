Schnelles Internet in Wört wird ausgebaut

Wört. Der Breitbandausbau in der Gemeinde Wört nimmt weiter an Fahrt auf. Nachdem bereits große Teile im Gemeindegebiet mit dem schnellen Internet erschlossen wurden, sind nun das Gewerbegebiet Wehrlach und weiter entfernt liegende Gehöfte an der Reihe.

Nicht mehr lange und die „weißen Flecken“ sind auf der Landkarte verschwunden und auch alle kleineren Ortsteile werden dann mit dem Breitband versorgt sein. Das Großbauprojekt wird vom Bund und dem Land kofinanziert, die Fördersumme liegt bei rund 90 Prozent. Ohne diese Finanzhilfen wäre der Breitbandausbau überhaupt nicht zu schultern von der Gemeinde.

Das Bauzeitfenster