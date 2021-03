Am Ellwanger Schloss werden 18,5 Millionen Euro investiert

Ellwangen

Wer in den letzten Tagen auf dem Schloss war, der konnte die Bagger, Baugerüste, Baustelleneinrichtungen und Materiallager auf dem Gelände nicht übersehen. Das Amt Vermögen und Bau hat für das Land Baden-Württemberg mit einer umfassenden Sanierung der Anlage begonnen. In vier Bauabschnitten sollen in den nächsten vier bis sechs Jahren mindestens 18,5 Millionen Euro investiert werden.

Wie Dr. Stefan Horrer, der Leiter des Amt Vermögen und Bau in Schwäbisch Gmünd ausführt, fanden in den letzten Jahren die vorbereitenden Untersuchungen statt, um den Bedarf und die einzelnen Maßnahmen festzulegen.

Was jetzt begonnen hat, ist