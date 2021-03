Mit dem DRK Essingen in die Zukunft

Essingen

Bieten aktives Vereinsleben und familiäre Gemeinschaft, suchen einen neuen Kopf, der Lust hat, den Verein in die Zukunft zu führen“ – so ähnlich könnte die Stellenausschreibung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Essingen lauten. Denn große Fußstapfen müssen gefüllt werden, wie Lars Lächele, DRK-Ausschussmitglied, im Gespräch sagt. Brigitte Meck, die seit 2012 Vorsitzende des Vereins ist, gibt ihren Posten ab.

Einfach machen sich die DRKler die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin nicht. „Wir wollen auch extern suchen. Wenn jemand von außen kommt, ist das ein Zugewinn für den Verein“,