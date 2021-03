Lieblingswitze zum Lass-uns-lachen-Tag

Bopfingen

Jedes Jahr am 19. März ist der Lass-uns-lachen-Tag. An diesem Tag soll die angeborene menschliche Verhaltensweise gefeiert werden. In der Gesellschaft anderer Menschen entfaltet das Lachen eine positive Wirkung auf andere Menschen. Nicht umsonst behauptet der Volksmund ja, dass Lachen oder ein Lächeln ansteckend sein können. Die Gründe oder Anlässe, um zu lachen sind sehr unterschiedlich. So hat die Wissenschaft genau erforscht, was ein Lächeln in uns auslöst. Die sogenannte Gelogolotie – vom griechischen gelos für Lachen – hat herausgefunden, dass Lachen die natürliche Reaktion eines Menschen auf komische Situationen