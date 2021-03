Schwäbisch Hall: Ausgangssperre auch bei Tag

Schwäbisch Hall

Die Fallzahlen im Landkreis Schwäbisch Hall steigen aufgrund des hohen Anteils der britischen Mutante weiter, täglich kommen mehr als hundert Infizierte hinzu. Derzeit ist der Landkreis bei der Sieben-Tage–Inzidenz negativer Spitzenreiter im Land Baden-Württemberg mit 292,7. Besonders hoch: die Inzidenzen in Crailsheim mit rund 500 und Schrozberg, das aktuell die 1200er Grenze überschritten hat.

Besonders betroffen sind im Landkreis Schwäbisch Hall neben den Ausbrüchen in Betrieben auch 35 Kindertagesstätten, verteilt über den gesamten Landkreis. Insbesondere in den letzten zwei Wochen stiegen die Infektionen in