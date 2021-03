Wo einst Schweine gewogen wurden

Essingen-Lauterburg

Sticky Fingers“, das Album der Rolling Stones, erschien 1971. Auch die Sendung mit der Maus wurde erstmals ausgestrahlt. Was diese Infos mit Lauterburg zu tun haben? In unregelmäßigen Abständen wollen wir in unserer neuen Serie zurückschauen ins Jahr 1971, zeigen, wie es damals aussah in Essingen und Lauterburg, wie sich die Orte verändert haben und in Erinnerungen schwelgen. Den Anfang macht eine Aufnahme des Ortseingangs in Lauterburg. Was darauf zu sehen ist, erklärt Karl Bäurle.

„Waage“ steht auf dem Foto auf einem Gebäude kurz vor der Kurve. „Dort haben die Landwirte ihre Schweine und Kühe