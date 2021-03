In die Grundschule mit Maske

Pandemie Wo ab Montag die Schülerinnen und Schüler an Grundschulen überall Mund- und Nasenschutzmasken tragen müssen.

Aalen

Angesichts steigender Corona-Fallzahlen sollen Lehrkräfte und Schüler ab kommendem Montag, 22. März, auch an Grundschulen Masken tragen müssen. Das teilt das Sozialministerium mit. Elke Weccard, stellvertretende Amtsleiterin des staatlichen Schulamts in Göppingen, klärt im Gespräch mit der SchwäPo auf, wo die Maskenpflicht genau gilt und was das für die Schüler bedeutet.

Wo die Maske in der Schule getragen werden muss: Nach den Plänen der Landesregierung gilt die Maskenpflicht im und außerhalb des Unterrichts. Das bestätigt auch Weccard: „Auf dem ganzen Schulgelände