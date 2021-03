Stadtbibliothek: ab Dienstag „click & meet“

Aalen. Bereits seit 15. März sind in Wasseralfingen und Fachsenfeld wieder Büchereibesuche mit Termin möglich. Ab kommender Woche starten auch die Bibliotheken im Torhaus und in Unterkochen mit „Click & Meet“. Das teilt die Stadt Aalen mit.

„30 Besucherinnen und Besucher konnten wir gleich am ersten Öffnungstag mit Click & Meet in der Stadtbücherei Wasseralfingen begrüßen, obwohl wir die Öffentlichkeit erst am Freitagnachmittag über das neue Angebot informiert hatten“, freut sich Zweigstellenleiterin Ingrid Kaschel-Krauß. Seit 15. März sind dort wie in der Ortsbücherei Fachsenfeld wieder Bibliotheksbesuche