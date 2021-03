Ein Einhorn, das ins 21. Jahrhundert passt

„Du Hässlichkeit“, „Hodenkobold“, „Bring dich um“. So klingt Mobbing im Jahr 2021. Oder besser, so liest es sich. Denn Netti bekommt solche Nachrichten im Sekundentakt. Auf ihr Handy. Kling, kling, kling ... Da passt es, dass man beim Zuschauen vor dem heimischen Bildschirm sitzt, „Alle außer das Einhorn“ im Youtube-Online-Steam anschaut und sich bei diesem Ton dabei ertappt, dass man mal nebenher noch das eigene Handy checkt. Könnt ja was Wichtiges sein. Ein, vielleicht auch ungewollter, Kniff des Theaters bei dieser Online-Premiere. Inszeniert haben das Stück von Kirsten Fuchs Winfried Tobias