Sophia Stoll räumt ab

Sport Das war am dritten März-Wochenende vor fünf Jahren geboten.

Ein Auswärtssieg in Münster, ein Derby-Sieg und dreimal Gold im Badminton. Der Rückblick auf diese und noch weitere Ereignisse vor fünf Jahren.

278 Teilnehmer nutzten den 5. Ellwanger „Sparkassen-Lauf in den Frühling“ um bei gar nicht frühlingshaften Bedingungen auf die Zehn-Kilometer-Strecke zu gehen. Das ungemütliche Wetter war aber kein Problem beim Waldlauf, den Steffen Mader in 34:08 Minuten gewann. Schnellste Frau im Feld war Eva Konle in 45:05 Minuten.

3. Liga: Der VfR Aalen feierte einen 2:0-Sieg bei Preußen Münster. Dabei glänzte wieder einmal Dominick Drexler. Er erzielte äußerst abgeklärt