Der Öko-Strom vom Dach rechnet sich

Wirtschaft 25 000 Module – Kessler & Co. baut eine der größten Fotovoltaikanlagen in Süddeutschland auf seine Werksdächer. Nicht nur Landes-Umweltminister Franz Untersteller ist beeindruckt.

Abtsgmünd

Rund 7140 Quadratmeter Fläche hat ein Standard-Bundesliga-Fußballfeld. Über 10 000 Quadratmeter misst das Sägezahndach von Werk 3 bei Kessler & Co. in Abtsgmünd, auf dem seit drei Monaten 2500 Module einer Fotovoltaik-Großanlage Strom für das Unternehmen produzieren.

Und es wird noch größer, zehn Mal so groß: Im Frühjahr sollen insgesamt 25 000 Solarmodule auf etwa 100 000 Quadratmetern Dachflächen bei Kessler & Co. zehn Gigawattstunden sauberen Strom pro Jahr produzieren. Das ist in etwa der jährliche Stromverbrauch von 2700 Haushalten. Zudem: „Am Ende werden pro Jahr über 5000 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart“,