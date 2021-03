Böbinger wollen „100 Briefe an Bilger“

Böbingen

Wie und wann geht es in Böbingen beim Ausbau der B 29 weiter? Landrat Dr. Joachim Bläse hatte am 23. Februar einen Brief öffentlich gemacht, in dem er CDU-Staatssekretär Steffen Bilger und Landesverkehrsminister Winfried Hermann zu einem weiteren Vor-Ort-Termin in Böbingen einladen möchte. Hermann hatte bereits zugesagt. Das Bundesverkehrsministerium hält einen Vor-Ort-Termin in Sachen Böbinger Tunnel „nicht für zielführend“, teilte der persönliche Referent von Bilger auf Nachfrage der Gmünder Tagespost mit. Das Bundesverkehrsministerium (BMVI) warte demnach noch auf Unterlagen aus dem Landesverkehrsministerium.