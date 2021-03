Demut üben

Essingen. Wir sind das Volk der Nationaltrainer, Virologen und seit ein paar Tagen der Thromboseexperten. Jeder weiß, was richtig ist: Wie die Mannschaftsaufstellung für die kommende Fußball-EM auszusehen hat. Was AstraZeneca taugt. Wer mal wieder offensichtlich lügt. Aber wir wissen es nicht nur, sondern müssen unseren eigenen Standpunkt auch ständig allen anderen mitteilen, posten oder twittern. Und wehe, jemand wagt sich, eine andere Meinung zu vertreten als unsere eigene. Dann bricht sogleich ein ordentlicher Shitstorm aus. Deutschland 2021. Der morgige Sonntag hat den lateinischen Namen Judika. So lauten in der lateinischen Bibel die