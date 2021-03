Heubach. Jahrzehntelang hat er durch sein vielfältiges Engagement die Stadt Heubach mitgeprägt. Jetzt ist Dr. Peter Heinzelmann im Alter von 87 Jahren gestorben. Bekannt wurde er 1961 durch die Gründung der Stadt-Apotheke am Heubacher Postplatz. Zuvor studierte er in Tübingen, legte dort 1959 das Staatsexamen ab. Im öffentlichen Leben der Rosensteinstadt spielte er eine aktive Rolle. So war er von 1971 bis 1994 als Gemeinderat tätig und wurde als Mitbegründer und Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins Heubach 1982 zu dessen Ehrenvorsitzendem ernannt. Von 1969 bis 1992 war Heinzelmann Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes im Ortsverein