Keine neue Verkehrsschau in Lautern

Heubach-Lautern

Helmut Pollak hatte sich im Namen von Bürgern aus Lautern am 11. März an die Öffentlichkeit gewandt. Sein Anliegen: Eine erneute Überprüfung der Verkehrssituation rund um den Bebauungsplan der Firma Primalat im Bereich Hohenroder Straße und Zimmergasse.

Die Redaktion hatte in dem Artikel dazu auch Bürgermeister Frederick Brütting befragt. Dieser antwortete: „Vom Gemeinderat war im Zuge des Bebauungsplanverfahrens Primalat gewünscht worden, dass die drei Punkte Verkehrssicherheit an der bestehenden Betriebsausfahrt von Primalat in der Hohenroder Straße, Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h in der Hohenroder