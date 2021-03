Auch in der Pandemie siegt die Harmonie

Kirchenchor „Ars Cantus“ ist mit 194 Jahren der älteste Verein in Oberkochen.

Oberkochen. Gern erinnern sich die Oberkochener, als am 24. November 2012 das 185-jährige Bestehen von Ars Cantus mit Werken großer Meister in der katholischen Pfarrkirche Sankt Peter und Paul gefeiert wurde. Der katholische Kirchenchor ist einer der ältesten seiner Art im Lande, der älteste Verein in Oberkochen und sogar ein Jahr älter als die Diözese.

In der Truppe von Vorstand Klaus Müller und Dirigent Joachim Hug war Harmonie stets das wichtigste. Die Freude am Chorgesang hat den Chor mit derzeit 40 Sängerinnen und Sänger zusammengeschweißt. „Wir stehen zusammen, wie Pech und Schwefel“, sagt Klaus Müller.

Müller und