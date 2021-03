Ausgangssperre: Die Lage am Samstagmittag in Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall

Das Läuten der Kirchturmuhr schallt durch die Gassen: Es ist 12 Uhr mittags. Die Sonne schaut hinter den Wolken hervor. Die Innenstadt nahe des Kochers ist normalerweise ein Ort, an dem das Leben pulsiert. Doch am Samstag bietet sich ein ganz anderes Bild. An der Einkaufsmeile, wo sonst unzählige Menschen durch die Ladengeschäfte bummeln, huschen einige Passanten, die es vor allem zum Wochenmarkt zieht, vorbei.

Es ist ein historisch trauriger Tag in der Region: Zum ersten Mal mussten alle Bürgerinnen und Bürger eines Landkreises im Süden auch am Tag zu Hause sein. Wegen der hohen Anzahl von Neuinfektionen