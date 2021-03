Inzidenz im Ostalbkreis: keine Entscheidung über Verschärfungen am Sonntag

Corona Auch wenn der Inzidenzwert an diesem Sonntagabend erneut über 100 liegt, will Landrat Dr. Joachim Bläse noch keine Erklärung zur Allgemeinverfügung abgeben

Aalen. Wenn das Landesgesundheitsamt an diesem Sonntagabend erneut einen Inzidenzwert von über 100 für den Ostalbkreis meldet, muss der Landkreis nach der aktuellen Corona-Verordnung die Notbremse ziehen. Da die Zahlen derzeit weiter steigen, geht auch Landrat Dr. Joachim Bläse davon aus, dass der Ostalbkreis am Abend den dritten Tag in Folge den 100er-Grenzwert überschritten hat. Dennoch: "Heute passiert nichts mehr", sagt der Landrat am Sonntagmittag auf Nachfrage. Anders als am Freitag vor einer Woche, als der Inzidenzwert am dritten aufeinanderfolgenden Tag die 50er-Grenze überschritten hatte, werde die Landkreisverwaltung