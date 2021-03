Aalen-Wasseralfingen. Pfarrer Michael Windisch (59) wird neuer Pfarrer der Seelsorgeeinheit Wasseralfingen-Hofen. Dort ist er künftig für die Aalener Kirchengemeinden St. Stephanus in Wasseralfingen und St. Georg in Hofen zuständig. Der genaue Zeitpunkt des Wechsels wird im Hinblick auf die Erfordernisse in den Seelsorgeeinheiten im Zuge der Corona-Krise noch festgelegt.

Michael Windisch, der aus Göppingen-Faurndau stammt, hat in Tübingen und Wien Theologie studiert. Nach seiner Priesterweihe 1989 war er Vikar in Ellwangen und in Bad Saulgau. Von 1993 bis 2006 wirkte er als Pfarrer der Kirchengemeinden St. Katharina in