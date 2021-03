Mobiles Impfteam kommt nach Heubach

Gesundheit Personen über 80 Jahre der VG Rosenstein können in Heubach Impftermine vereinbaren.

Heubach. Die Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein macht auch beim Impfen gemeinsame Sache. Die Stadt Heubach hat bereits ihre über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürger angeschrieben und die Impfbereitschaft abgefragt. In den weiteren Gemeinden der VG Rosenstein (Bartholomä, Böbingen, Heuchlingen und Mögglingen) erfolgt dies in den nächsten Tagen durch die jeweiligen Gemeindeverwaltungen. Nun werden gemeinsam mit dem Landratsamt Ostalbkreis die Impfungen geplant und koordiniert. Impfwilligen werden Termine schriftlich mitgeteilt.

Durchgeführt werden die Impfungen in der Stadthalle in Heubach. „Wir werden hier wie in den großen Impfzentren