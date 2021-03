Die Pater in Haft oder an der Front

Ellwangen

Vor 100 Jahren gründeten die Comboni Missionare in Schleifhäusle ihre erste Niederlassung in Deutschland. Wir berichten in dieser Serie über einschneidende Ereignisse in der Geschichte der Ordensgemeinschaft.

Das 1925 gekaufte Anwesen des Posthalters Wohlfrom, das „Josefinum“, wird als Seminar schnell zu klein. So groß ist der Zulauf, den die Comboni-Missionare in der Vorkriegszeit erfahren. 1932 leben hier rund 100 Schüler mit sechs Mitbrüdern, 1931 und 1934 wird das Gebäude erweitert.

Josefstal bleibt Hauptsitz und wird beim zweiten Generalkapitel sogar zum Mutterhaus der Kongregation bestimmt. Bis dahin war es