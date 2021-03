Wie der Bürger gehört wird

Aalen

Rund 60 Veranstaltungen mit rund 7000 Bürgerinnen und Bürgern, die man in die Gestaltung unterschiedlichster Projekte einbinden konnte – so die offizielle Zahlen, die die Stadtverwaltung Aalen nun herausgegeben hat. Die Zahlen zu Bürgerbeteiligung beziehen sich auf die vergangenen sieben Jahre, auf die Zeit seit 2014. Seit Oktober 2013 ist Thilo Rentschler Oberbürgermeister der Stadt Aalen – für eine weitere Amtszeit tritt er nicht. Es ist also auch eine Teilbilanz Rentschlers, die er zusammen mit Uta-Maria Steybe, der Beauftragten für Chancengleichheit und demografischen Wandel, in einem Pressegespräch vorstellte.

Die