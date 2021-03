Anna Rupprecht springt in Russland in die Top 10

Anna Rupprecht hat sich am ersten Weltcup-Wochenende der „Blue Bird Tour“ in Russland enorm gesteigert. Nach Platz 16 am Samstag schaffte es die Weltmeisterin des SC Degenfeld am Sonntag als Zehnte sogar in die Top 10. Bundestrainer Andreas Bauer war zufrieden mit der 24-Jährigen aus Gmünd.

„Ich will es genießen und das Beste draus machen.“ Mit dieser Lockerheit ist Anna Rupprecht auf der Normalschanze in Nischni Tagil angetreten. Und trotz der teilweise schwierigen Bedingungen mit starken Schneefällen hat die 24-Jährige diese Einstellung auch im Wettkampf rübergebracht. Die Gmünderin startete am Samstag mit 86,0