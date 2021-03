Heute wird Gmünds Justiz digital

Justiz Erste Videoverhandlung am Gmünder Amtsgericht steht an. Umbau des Gerichtsgebäudes für den Einsatz der E-Akte weitgehend abgeschlossen.

Schwäbisch Gmünd

Wer hat Recht? Wenn ein Richter oder eine Richterin diese Frage zu entscheiden hat, braucht er oder sie eines auf jeden Fall: jede Menge Akten. Dieser jahrzehntelange Grundsatz für die Praxis der Rechtsprechung bleibt erhalten, doch die Form wird sich demnächst in Gmünd ändern. Schon an diesem Montag soll am Amtsgericht die erste Verhandlung digital ablaufen. Und Anfang des kommenden Jahres soll die E-Akte – das E steht für elektronisch – Einzug halten im altehrwürdigen Gebäude an der Rektor-Klaus-Straße. Dafür liefen in den vergangenen Monaten immense Umbauarbeiten.