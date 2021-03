Gediegenes Handwerk in neuer Form

Neresheim

Das ist ein echter Quantensprung für uns“, ist Bernhard Hauber, 38, spürbar glücklich. Seit rund sechs Jahren schon hat er seine Metzgerei in Neresheim in Sachen Produktion, Lagerung, Arbeitsabläufe, Anlieferung und alles, was so dazu gehört, umfassend erweitert, modernisiert und optimiert. „Wir wollten gediegen und überlegt von innen heraus wachsen“, beschreibt er diese Schritte in der geplanten Vergrößerung seines Handwerksbetriebs.

Die Philosophie dahinter: „Wir stellen alle unsere Fleisch- und Wurstwaren selbst her. Jede Salami, jede Pastete, jeden luftgetrockneten Schinken, jedes Schwarzgeräuchertes.