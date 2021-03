Nur ein Punkt im März

Für den Böbinger Trainer Peter Zeidler und seinen FC St. Gallen läuft es in der Schweizer Super-League derzeit alles andere als rund. Im März gab es in vier Spielen lediglich einen Punkt. Diesen holte der FC allerdings zuhause beim 2:2 gegen den unangefochtenen Spitzenreiter Young Boys Bern. Am vergangenen Spieltag setzte es eine unglückliche 3:4-Niederlage beim Fünften FC Lausanne-Sport. So bewertete Peter Zeidler das Spektakel. „Wenn man vier Gegentore bekommt, muss man sich nicht wundern, wenn man verliert. Natürlich hätten wir uns vor der Länderspiel-Pause ein besseres Ergebnis gewünscht. Doch wir verlieren jetzt nicht die