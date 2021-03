Ipf-Ries-Halbmarathon findet statt – und zwar virtuell

Zum ersten Mal wird der Ipf-Ries-Halbmarathon in virtueller Form ausgetragen - und zwar im Zeitraum zwischen dem 8. Mai und 6. Juni.

Im vergangenen Jahr fiel der Ipf-Ries-Halbmarathon, der immer am zweiten Samstag im Mai ausgetragen wird, in den ersten Lockdown. Eine Durchführung des Wettkampfes war nicht möglich – schweren Herzens erfolgte die Absage. Die Pandemie dauert zwar noch an und Lockerungen und konkrete Zusagen, die Planungssicherheit geben könnten, sind nicht absehbar, aber: Der Lauf findet in diesem Jahr statt. Vor zwei Jahren standen noch über 850 Athleten am Start, um sich auf der 21,1 Kilometer langen Strecke zu messen.