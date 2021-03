Welcher Trainer passt zum VfR Aalen?

Bock auf die Aufgabe soll er haben. Das ist Michael Weißkopf wichtig, wenn es um den Nachfolger des gerade entlassenen Trainers Roland Seitz geht. Und er soll in der Lage sein, „gierige Spieler zu entwickeln, die in ihrer Karriere noch nicht nachgewiesen haben, dass sie gestandene Drittliga- oder Regionalligaspieler sind“, so das Präsidiumsmitglied des VfR Aalen. Kandidaten gibt’s massig, „wir haben 50, 60 Bewerbungen erhalten“. Es gelte nun, diese Bewerber zu sondieren und mit den eigenen Wunschtrainern zu sprechen. Weißkopf will eine zeitnahe Entscheidung. Und einiges deutet darauf hin, dass der