Impfteam macht Station in Bopfingen

Bopfingen

Impftermin in Bopfingen an diesem Montag. Die Bürgermeister von Bopfingen, Kirchheim am Ries und Riesbürg haben sich kreativ gezeigt und eine Koalition geschmiedet, um durch die mobilen Impfteams „ihren“ Senioren einen Impftermin anbieten zu können. Zahlreiche Seniorinnen und Senioren über 80 Jahre sind bereits bis nach Rot am See gefahren, um sich dort impfen zu lassen. Einer Strecke von über 70 Kilometer. Hinzu kommt die Anmeldung via Internet und App, die Menschen in diesem Alter bisweilen überfordert.

Deshalb übernahmen die drei Kommunen diese Aufgaben. Sie sorgten für kurze Wege und richteten in der Bopfinger