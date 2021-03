„Corona-Notbremse“ ab Donnerstag

Aalen

Keine Corona-Entspannung. Für Ministerpräsident Kretschmann steckt das Land wegen der Mutante gar in einer völlig neuen Pandemie. An Lockerungen sei daher nicht zu denken, im Gegenteil. Die Kontaktbeschränkungen werden verschärft, Osterfeste in der Großfamilie verboten. Die „Notbremse“ muss in allen Kreisen gezogen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt. Das ist im Kreis der Fall, weshalb Landrat Dr. Joachim Bläse keine Wahl hatte, als am Dienstag eine schärfere Verordnung zu erlassen.

Diese ändert ab Donnerstag, 25. März, Folgendes:

Kontakte: Private Zusammenkünfte sind nur gestattet,