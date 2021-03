Chalkidis coacht in der Bezirksliga

Der doppelte Wunsch blieb unerfüllt. „Zwei Tore und einen Sieg“, das hätte Eric Hottmann bei seiner Rückkehr auf die Ostalb gerne gehabt. Am Ende ging der Kapitän des VfB Stuttgart II komplett leer aus, weil dem VfR Aalen beim 1:0-Sieg vorne ein Sonntagsschuss durch Kevin Hoffmann gelang und hinten Keeper Daniel Bernhardt alle Chancen des Gegners zunichte machte. Auch die von Hottmann. „Die Enttäuschung ist groß. Wir haben schwer ins Spiel gefunden, haben es in der ersten Halbzeit trotzdem gut gemacht. Nach der Pause hat dann ein bisschen was gefehlt“, sagt der 21-Jährige, der in der